Политические лидеры и знаменитости прокомментировали решение Верховного суда по поводу абортов
В Твиттере появилось множество комментариев политиков и знаменитостей по поводу решения Верховного суда относительно абортов.
Хиллари Клинтон написала, что это решение является позорным шагом назад в отношении прав женщин и прав человека.
Барак Обама назвал постановление Верховного суда посягательством на основные свободы миллионов американцев по прихоти идеологов и политиков.
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс пригласил всех желающих сделать аборт, поскольку в его регионе это все еще легально и безопасно.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал эту новость ужасной и посочувствовал миллионам американок. Он отметил, что в его стране всегда будут отстаивать право женщин на выбор.
Билл Гейтс уверен, что это решение повлияет, в первую очередь, на малообеспеченных женщин.
Но есть и другое мнение. Генпрокурор Техаса Кен Пэкстон объявил сегодняшний день праздником в память о 70 млн жизней, потерянных из-за абортов.
Сенатор Линдси Грэм считает, что это решение Верховного суда давно назрело. Сенатор Митч МакКоннел назвал его исторической победой Конституции.
Опубликовано: Светлана Репина
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