Политические лидеры и знаменитости прокомментировали решение Верховного суда по поводу абортов

В Твиттере появилось множество комментариев политиков и знаменитостей по поводу решения Верховного суда относительно абортов.

Хиллари Клинтон написала, что это решение является позорным шагом назад в отношении прав женщин и прав человека.

Барак Обама назвал постановление Верховного суда посягательством на основные свободы миллионов американцев по прихоти идеологов и политиков.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс пригласил всех желающих сделать аборт, поскольку в его регионе это все еще легально и безопасно.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал эту новость ужасной и посочувствовал миллионам американок. Он отметил, что в его стране всегда будут отстаивать право женщин на выбор.

Билл Гейтс уверен, что это решение повлияет, в первую очередь, на малообеспеченных женщин.

Но есть и другое мнение. Генпрокурор Техаса Кен Пэкстон объявил сегодняшний день праздником в память о 70 млн жизней, потерянных из-за абортов.

Сенатор Линдси Грэм считает, что это решение Верховного суда давно назрело. Сенатор Митч МакКоннел назвал его исторической победой Конституции.