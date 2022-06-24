Способы борьбы с муравьями на садовом участке

Муравьи сами по себе не так опасны для садовых культур. Куда больший вред приносят их традиционные спутники, тля. Расскажем, как навсегда избавиться от вредителей.

Без преувеличения можно сказать, что муравьи - самые распространённые вредители на садовых участках. Бороться с ними можно бесконечно. На какое-то время они исчезают, потом появляются снова. Однако, есть действенные способы, благодаря которым можно надолго избавиться от муравьёв.

Средства и методы борьбы с муравьями:

Нашатырный спирт. Применять средство в чистом виде не эффективно. Следует использовать концентрированный раствор. Способ приготовления прост. 4 ст. ложки нашатыря разбавляются в 1 л. воды. Готовым средством опрыскиваются места сосредоточения муравьёв:

Применять средство в чистом виде не эффективно. Следует использовать концентрированный раствор. Способ приготовления прост. 4 ст. ложки нашатыря разбавляются в 1 л. воды. Готовым средством опрыскиваются места сосредоточения муравьёв: Керосин. Резкий запах отпугивает муравьёв;

Резкий запах отпугивает муравьёв; Кипяток. Самое простое и бюджетное средство, позволяющее быстро избавиться от вредителей;

Самое простое и бюджетное средство, позволяющее быстро избавиться от вредителей; Химические препараты. Хорошо себя зарекомендовал "Муравьин".

Вредители крайне восприимчивы к соседству с мятой, иссопом, полынью и душицей. Рядом с этими растениями увидеть муравейник - большая редкость.