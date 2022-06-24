Посол Сяо Цань рассказал, с чего начались проблемы между Китаем и Австралией
Посол Китая в Австралии Сяо Цань выступил в Технологическом университете Сиднея. Он заявил, что Австралия сделала первый шаг к ухудшению отношений с КНР.
По словам дипломата, это произошло четыре года назад, когда австралийское правительство запретило китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei развертывать сеть 5G в стране из соображений безопасности.
Двусторонние отношения еще больше ухудшились в начале 2020 года, когда правительство Австралии призвало провести расследование причин COVID-19 и мер реагирования.
Тем не менее, в последнее время Китай демонстрирует признаки некоего потепления в дипломатических отношениях с Австралией.
Так, премьер-министр КНР Ли Кэцян написал письмо своему австралийскому коллеге Энтони Альбанезе через несколько дней после его победы на выборах.
Министр обороны Китая генерал Вэй Фэнхэ встретился с руководителем аналогичного ведомства Австралии Ричардом Марлесом на региональном саммите по безопасности в Сингапуре. Это произошло впервые более чем за 2 года.
Энтони Альбанезе в одном из интервью заявил, что улучшения во взаимодействии с Китаем уже есть, но отношения остаются проблемными, и впереди еще долгий путь.
Сяо отметил, что у двух стран еще есть время все наладить, чтобы 21 декабря отпраздновать 50-летие дипломатических отношений.
Опубликовано: Светлана Репина
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