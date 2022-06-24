Дачники рассказали, как избавиться от садовых муравьёв

Муравьи – самый большой вредитель на участке. Сами они не представляют опасности для садовых и овощных культур.

Борьба с муравьями на дачном участке часто проходит с переменным успехом и не всегда завершается окончательной победой человека. К тому же многие жалеют маленьких обитателей участка, поскольку с детства считают их "санитарами леса и окрестностей".

Однако на даче обычно хозяйничают садовые муравьи, которые попутно разводят тлю – опаснейшего и выносливого вредителя.

На участке муравьи рыхлят почву, обогащают ее фосфором и калием, иногда уничтожают гусениц (но это больше рыжие лесные, а не черные садовые) – но это единственные плюсы от них.

В остальном они сущие вредители:

Они разводят тлей, переносят их на новые растения, помогают зимовать. Тля для них – «домашнее животное»: муравьи пьют ее сладкие выделения. И уничтожить тлю не получится, если сначала не вывести ее «хозяев».

Муравьиная кислота закисляет почву.

Муравьи стачивают корни рассады, утаскивают и едят семена.

Они пожирают сладкие ягоды.

Они кусаются – не слишком больно, но неприятно, особенно для страдающих аллергией.

Насекомые с участка быстро забираются в дом.

Сода против муравьев:

Гидрокарбонат натрия, пищевая сода – это щелочное соединение. Вступая в реакцию с муравьиной кислотой, она убивает насекомых. При этом для пчел, божьих коровок, шмелей и других полезных насекомых она безопасна.

Другие плюсы соды:

она недорога;

абсолютно безопасна для людей и животных;

экологически безопасна.

Единственное, на что нужно обратить внимание – это дозировка. Чтобы не вызвать защелачивания почвы, не надо ее сыпать толстым слоем нигде, кроме собственно муравейника.

Сладкие приманки:

Порошок соды смешивают с сахарной пудрой в пропорции 1:1. В смесь добавляют немного воды, чтобы получилась вязкая паста, после чего кусочки этой пасты раскладывают возле муравейника и троп, по которым двигаются насекомые.

Муравьи хватают сладкое лакомство, тащат в муравейник – и умирают. Полностью так насекомых не извести, но отпугнуть их от своего участка можно.

Более простой способ – это просто смешать порошок из 1 части соды и двух молотого сахара и насыпать его там, где ходят муравьи. Принцип действия тот же.

Содовый раствор готовят двумя способами:

Растворяют в 10 л воды 50 г соды – для опрыскивания делянок, где появились муравьи.

3 столовых ложки соды на 1 л воды – им поливают тропы и сам муравейник.

Затем готовый раствор заливают в распылитель или пульверизатор и разбрызгивают по обрабатываемой территории.

Горячий раствор против муравейника:

В полуторалитровую емкость засыпают две столовые ложки соды, после чего заливают кипятком и несколько раз встряхивают, чтобы порошок растворился. Затем в муравейнике палкой проделывается отверстие по центру, и кипяток с содой вливается внутрь.

Чтобы гарантированно уничтожить всех насекомых в гнезде, дыру после этого закрывают пленкой и заваливают песком или дерном.

В любом случае большая часть насекомых погибнет, оставшиеся покинут отравленное место.

Уксус и сода:

70 % эссенцию уксуса разводят водой в пропорции 1 к 10. Муравейник разрушают и засыпают его не меньше чем половиной пачки соды – и сверху поливают раствором уксуса. Чтобы насекомым некуда было деваться, сверху закройте пленкой и привалите дерном. Если в муравейнике кто-то ухитрился выжить – через 2-3 недели повторите процедуру.

Порошок соды:

Если вам некогда возиться – просто разворошите муравейник и высыпьте на него пачку соды. Муравьям это не понравится. Недостаток метода в том, что обработку придется регулярно повторять, пока до муравьев не дойдет, что им тут не рады, и они не покинут участок.

Если предыдущие методы кажутся вам слишком жестокими, то вот другой способ – он не убьет насекомых, но отпугнет их от делянки. Для этого нужно развести в литре теплой воды:

100 г мыла (лучше дегтярного);

2 столовых ложки соды.

Готовым раствором опрыскивают делянку, которую вы хотите защитить, – муравьи перестанут туда соваться.