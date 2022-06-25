Человек способен впадать в спячку: феномен Артура Герке

Американский бармен прославился тем, что впадал в зимнюю спячку. Расскажем, что с ним происходило и могут ли другие люди впадать в подобный анабиоз.

Удивительный случай был зафиксирован и подробно задокументирован американскими учёными в начале XX века в штате Висконсин. Бармен по имени Артур Герке впал в анабиоз и провел в спячке с ноября по апрель.

Впервые это произошло в 1913 году, а затем повторялось ежегодно. В 1935 году в одном из научных журналов появилась статья о бармене из Висконсина, после которой Артур проснулся местной знаменитостью.

Герке рассказывал, что спячка не доставляет ему дискомфорт. Даже наоборот, позволяет избавиться от множества неприятностей.

В ходе детальных исследований врачи установили, что причина спячки - многочисленные неврозы и депрессия, развитые на фоне болезни печени. Сам бармен считал, что именно сон позволяет ему лучше справляться с недугом.

Умер Артур Герке в 1942 году от анемии. По иронии судьбы - смерть наступила именно во сне.

Последующие научные изыскания и археологические находки позволили доказать, что человек теоретически может впадать в спячку.

Эта способность передалась от древних людей. Однако, в процессе эволюции и развития цивилизации, необходимость в сезонном анабиозе отпала.