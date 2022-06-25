Дачники рассказали, как избавиться от вредителей на капусте

Будьте готовы к тому, что защита капусты от вредителей и болезней народными методами возможна, но обрабатывать придется часто, ибо продолжительность действия и эффективность таких настоек небольшая.

Эффективность уксуса:

Уксус применяется при первом обнаружении вредителей на растении. Если они размножились в большом количестве, это средство не поможет. Необходимо применить более сильный препарат.

С помощью этого вещества можно замедлить распространение тли, крестоцветной блошки, слизней, гусениц и других вредителей.

Какими плюсами обладает этот препарат:

средство доступно;

действует быстро;

безопасен для человека и растений;

разводится в воде сразу.

Минусы применения:

применяется на маленьких площадях;

при большом количестве вредителей опрыскивание не поможет;

при попадании на кожу и в глаза может вызвать ожог.

Обработку капусты провожу в момент появления вредителей:

тля более всего активна в июне и июле;

слизни и улитки появляются в начале мая;

капустница вылетает в июле;

бабочки обнаруживаются в конце мая;

блошки видны при наступлении теплой погоды.

Обработку растений я провожу, как только замечу вредителей. Это дает больше шансов на их уничтожение. Провожу опрыскивание до тех пор, пока не справлюсь с проблемой. Делаю между обработками интервал в несколько дней.

Пропорции при приготовлении раствора соблюдаю такие:

беру стакан уксуса;

развожу водой в небольшом объеме;

перемешиваю;

доливаю до десяти литров.

Наливаю раствор в опрыскиватель и провожу обработку растений, тщательно опрыскивая каждый лист с наружной и внутренней стороны. При проведении работы соблюдаю меры безопасности: надеваю перчатки и очки, после мою руки с мылом.

Пропорции советую соблюдать. Сильная концентрация скорее подействует, но листья у растения будут обожжены. В моей практике такое однажды случилось, когда на капусту напали гусеницы.

Сначала я собирал их руками, потом начал обрабатывать уксусом. Когда я увидел, что попавший прямо на гусеницу раствор никак на нее не действует (она спокойно продолжала пожирать лист), я решил увеличить концентрацию. Утром моим глазам предстало ужасное зрелище: все верхние листья превратились в лохмотья.

Обработка культуры препаратом довольно эффективно при условии, что она будет начата в ранней стадии атаки вредителей. В противном случае помогут только инсектициды.