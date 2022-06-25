Дачники рассказали, как избавиться от вредителей на капусте
Будьте готовы к тому, что защита капусты от вредителей и болезней народными методами возможна, но обрабатывать придется часто, ибо продолжительность действия и эффективность таких настоек небольшая.
Эффективность уксуса:
Уксус применяется при первом обнаружении вредителей на растении. Если они размножились в большом количестве, это средство не поможет. Необходимо применить более сильный препарат.
С помощью этого вещества можно замедлить распространение тли, крестоцветной блошки, слизней, гусениц и других вредителей.
Какими плюсами обладает этот препарат:
средство доступно;
действует быстро;
безопасен для человека и растений;
разводится в воде сразу.
Минусы применения:
применяется на маленьких площадях;
при большом количестве вредителей опрыскивание не поможет;
при попадании на кожу и в глаза может вызвать ожог.
Обработку капусты провожу в момент появления вредителей:
тля более всего активна в июне и июле;
слизни и улитки появляются в начале мая;
капустница вылетает в июле;
бабочки обнаруживаются в конце мая;
блошки видны при наступлении теплой погоды.
Обработку растений я провожу, как только замечу вредителей. Это дает больше шансов на их уничтожение. Провожу опрыскивание до тех пор, пока не справлюсь с проблемой. Делаю между обработками интервал в несколько дней.
Пропорции при приготовлении раствора соблюдаю такие:
беру стакан уксуса;
развожу водой в небольшом объеме;
перемешиваю;
доливаю до десяти литров.
Наливаю раствор в опрыскиватель и провожу обработку растений, тщательно опрыскивая каждый лист с наружной и внутренней стороны. При проведении работы соблюдаю меры безопасности: надеваю перчатки и очки, после мою руки с мылом.
Пропорции советую соблюдать. Сильная концентрация скорее подействует, но листья у растения будут обожжены. В моей практике такое однажды случилось, когда на капусту напали гусеницы.
Сначала я собирал их руками, потом начал обрабатывать уксусом. Когда я увидел, что попавший прямо на гусеницу раствор никак на нее не действует (она спокойно продолжала пожирать лист), я решил увеличить концентрацию. Утром моим глазам предстало ужасное зрелище: все верхние листья превратились в лохмотья.
Обработка культуры препаратом довольно эффективно при условии, что она будет начата в ранней стадии атаки вредителей. В противном случае помогут только инсектициды.
Опубликовано: Ангелина Крент
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