Зоолог провел эксперимент: переоделся крокодилом и пошел знакомиться с «сородичами»
Зоолог Брейди Барр в 2007 году решил сделать интересный сюжет для телеканала Discovery. Для этого он переоделся в крокодила.
Ученый отправился в Танзанию, где водятся самые большие в Африке нильские крокодилы. Их длина может достигать 6 м, а шкуру нельзя пробить даже пулей.
Но зоолога не смутили опасность его затеи, даже с условием, что каждый хищник мог свободно проглотить человека.
Идея Барра заключалась в том, чтобы закрепить на земноводных специальные датчики, которые позволят отслеживать их перемещения и температуру в их логове.
Сделать костюм крокодила Барру помогли инженеры из National Geographic. В передней части у него была имитация крокодильей головы.
Остальное тело ученый закрыл металлической сеткой, а сверху – брезентом. Чтобы животные не почувствовали человечий запах, костюм пропитали ароматами крокодилов и бегемотов.
Двигаться в костюме весом 36 кг при 48-градусной жаре было непросто. Да и сам Барр к тому моменту был немолод, ему исполнилось 47 лет.
Ученый прошел на четвереньках мимо бегемотов, которые не обратили на него внимания. Когда Барр подполз к крокодилам, он случайно сделал резкое движение.
Сразу после этого он оказался лицом к лицу с опасным хищником, а сзади подошел еще один. И тут произошло невероятное: крокодил принял Барра за сородича и просто улегся рядом с ним. Через 10 минут зоолог ретировался.
Опубликовано: Светлана Репина
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