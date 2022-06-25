Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек готов не топить зимой и меньше принимать душ ради экономии
В интервью изданию Spiegel вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек рассказал, что стал меньше принимать душ.
Он отметил, что пошел на такие меры из-за необходимости экономии энергии. Он также подчеркну, что придерживается рекомендаций его министерства.
Хабек сказал, что сократил время принятия душа. При этом он пояснил, что всегда моется быстро, на это у него уходит меньше 5 минут.
Вице-канцлер уточнил, что такие меры в нынешней ситуации актуальны не только в Германии, но и в других государствах Европы.
Например, коллега Хабека из Нидерландов предложил провести кампанию по сокращению среднего времени принятия душа с 10 до 5 минут.
Вместе с тем Роберт Хабек признал, что является плохим примером, поскольку получает высокую зарплату на должности министра.
Он сказал, что встает в 6 часов утра и уходит с работы не раньше 19.00. По этой причине он не видит необходимости топить даже в зимнее время.
Однако для людей, работающих удаленно, пенсионеров с небольшими пенсиями и семей ситуация совершенно иная.
Опубликовано: Светлана Репина
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