Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек готов не топить зимой и меньше принимать душ ради экономии

В интервью изданию Spiegel вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек рассказал, что стал меньше принимать душ.

Он отметил, что пошел на такие меры из-за необходимости экономии энергии. Он также подчеркну, что придерживается рекомендаций его министерства.

Хабек сказал, что сократил время принятия душа. При этом он пояснил, что всегда моется быстро, на это у него уходит меньше 5 минут.

Вице-канцлер уточнил, что такие меры в нынешней ситуации актуальны не только в Германии, но и в других государствах Европы.

Например, коллега Хабека из Нидерландов предложил провести кампанию по сокращению среднего времени принятия душа с 10 до 5 минут.

Вместе с тем Роберт Хабек признал, что является плохим примером, поскольку получает высокую зарплату на должности министра.

Он сказал, что встает в 6 часов утра и уходит с работы не раньше 19.00. По этой причине он не видит необходимости топить даже в зимнее время.

Однако для людей, работающих удаленно, пенсионеров с небольшими пенсиями и семей ситуация совершенно иная.