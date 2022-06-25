Администрация Байдена не раз советовалась с Илоном Маском, но потом отношения испортились

По информации СМИ, администрация Джо Байдена советовалась с Илоном Маском с первого дня его президентства. Однако впоследствии стороны потеряли доверие друг к другу.

Белый дом работает совместно с Tesla над предоставлением климатических субсидий электромобилям.

Обсуждаются стандарты возобновляемого топлива и правила минимального процента такого топлива в общих продажах.

По данным Reuters, Администрация старалась обновить политику таким образом, чтобы способствовать продвижению электротранспорта.

Но со временем отношения между Байденом и Маском испортились. Последний начал критиковать не только президента, но и всю Демократическую партию.

В начале июня Маск заявил о плохом предчувствии по поводу экономики и решил сократить 10% рабочих мест в Tesla. Он сказал, что рецессия в США неизбежна.

Байден в ответ рассказал об успехах других автопроизводителей, которые выпускают электромобили.

Илон Маск недавно назвал Байдена и всех демократов «контролируемыми профсоюзами» и пообещал, что на промежуточных выборах 2022 года будет голосовать за республиканцев.