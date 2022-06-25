Администрация Байдена не раз советовалась с Илоном Маском, но потом отношения испортились
По информации СМИ, администрация Джо Байдена советовалась с Илоном Маском с первого дня его президентства. Однако впоследствии стороны потеряли доверие друг к другу.
Белый дом работает совместно с Tesla над предоставлением климатических субсидий электромобилям.
Обсуждаются стандарты возобновляемого топлива и правила минимального процента такого топлива в общих продажах.
По данным Reuters, Администрация старалась обновить политику таким образом, чтобы способствовать продвижению электротранспорта.
Но со временем отношения между Байденом и Маском испортились. Последний начал критиковать не только президента, но и всю Демократическую партию.
В начале июня Маск заявил о плохом предчувствии по поводу экономики и решил сократить 10% рабочих мест в Tesla. Он сказал, что рецессия в США неизбежна.
Байден в ответ рассказал об успехах других автопроизводителей, которые выпускают электромобили.
Илон Маск недавно назвал Байдена и всех демократов «контролируемыми профсоюзами» и пообещал, что на промежуточных выборах 2022 года будет голосовать за республиканцев.
Опубликовано: Светлана Репина
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