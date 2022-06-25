Высокорослую садовую голубику можно вырастить на своем участке

Для выращивания в умеренном климате подходят сорта высокорослой садовой голубики раннего и среднего созревания. Чтобы получить урожай, нужно учитывать особенности растения.

Голубика не боится возвратных заморозков, хорошо растет на обычном грунте. Но растению нужна кислая среда.

Организовать ее можно двумя способами. Первый – внести перед посадкой порошок молотой серы под перекопку. Второй – насыпать коллоидной серы и не перекапывать почву.

Еще одно важное условие – мульчирование органикой. Это могут быть опилки, трава или солома. Мульчу необходимо регулярно увлажнять.

На зиму голубику нужно пригибать. Это необходимо, чтобы на протяжении всей зимы побеги оставались под снежным покровом.

Если снега зимой нет, нужно укрыть голубику по тому же принципу, как это делают с садовым виноградом.

У молодых кустов достаточно слабые ветки. Для поддержки стоит установить опорные дуги, чтобы побеги не сломались под весом снега.

Взрослым кустам опора не нужна, но их тоже необходимо пригибать. При отсутствии снега в качестве укрытия можно использовать опилки.

В этом случае куст накрывают нетканым материалом, а сверху раскладывают опилки. Такой вариант актуален и в период таяния снега.

Подсохшие побеги необходимо удалять, а масштабная обрезка кустов не требуется. Если соблюдать все правила, каждый куст будет приносить примерно по 5 л полезной ягоды.