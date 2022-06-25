Урсула фон дер Ляйен: Европа уже никогда не сможет вернуть нормальные отношения с Путиным

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала об отношениях ЕС и Владимира Путина.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась о перспективе восстановления отношений между Европой и Российской Федерацией.

По ее словам, Европейский Союз уже никогда не сможет восстановить свои отношения с президентом России Владимиром Путиным.

"Для Евросоюза уже невозможно вернуться к нормальным отношениям с Путиным", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, что очередной очаг напряженности в отношениях между ЕС и РФ возник в Балтийском регионе, так как Литва фактически устроила сухопутную блокаду Калининграда.

В свою очередь Жозеп Боррель пообещал пересмотреть это решение Литвы и заявил, что о блокаде города речи ни шло.