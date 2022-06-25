Агрономы рассказали, как убрать белый налет с ягод крыжовника
Белый налет появляется на ягодах крыжовника из-за грибка, который вызывает мучнистую росу, сферотеку, белую пятнистость и септориоз.
Одна из причин грибковых заболеваний – высокая влажность и температура. Но есть сорта с более крепким иммунитетом к таким поражениям.
Возрастные кусты чаще заболевают септориозом и сферотекой. Это связано с частой обрезкой и сложностями в восстановлении растения.
Белая пятнистость появляется на листьях, мучнистая роса – на ягодах. Все эти заболевания могут уничтожить не только урожай, но и сам куст.
Для профилактики болезней крыжовник обрабатывают молочным составом. Для его приготовления нужно растворить 1 л кисломолочного напитка в 9 л воды.
Состав используется для опрыскивания раз в неделю. Другой вариант – коровяк, выдержанный в воде 4 дня и разведенный в 10 л воды. Можно использовать и древесную золу.
Для лечения крыжовника применяются фунгицидные средства. Но их можно использовать не позже, чем за 3 недели до сбора ягод.
С мучнистой росой успешно борется бордоская жидкость. Смесь состоит из 50 г медного купороса, 150 г извести, залитых теплой водой с добавлением 3 л жидкости.
Таким раствором кусты обрабатывают после цветения. Весной тоже можно использовать это средство, но все ингредиенты необходимо взять в утроенном количестве.
В период вегетации используется Хомецин. Вылечить растение от мучнистой росы помогут Фундазол, Топаз и Превикур Энерджи.
Опубликовано: Светлана Репина
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