Опытные огородники раскрыли секреты выращивания крупной и сладкой ежевики
Ягоды ежевики содержат много витаминов и полезных веществ. Это неприхотливое растение, но для ухода за ним существуют определенные правила.
Сажать ежевику нужно в местах без затенения и с хорошей защитой от ветра. Посадка обычно производится весной.
Уже на этом этапе можно позаботиться о будущем хорошем урожае. Для этого в лунку вносят перепревший навоз, суперфосфат, калийные удобрения.
Ежевика растет и плодоносит сама по себе. Но чтобы ягод было много, а на вкус они были сладкими, нужно принять некоторые меры.
Несколько раз за сезон кусты нужно хорошо поливать, а в засушливое лето – мульчировать. На этапе появления новых веток необходимо сформировать куст: подвязывать прямые ветки и прищипывать кустящиеся.
Подкормка потребуется растению на второй год после посадки. Весной в почву вносят калийную селитру, сульфат калия или мочевину.
В июне и июле кусты нужно опрыскивать растворами с азотом, калием, фосфором. В августе подкормки не используются.
В сентябре проводится обрезка, земля перекапывается с внесением суперфосфата, сульфата калия и органики.
Опубликовано: Светлана Репина
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