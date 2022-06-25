Опытные огородники раскрыли секреты выращивания крупной и сладкой ежевики

Ягоды ежевики содержат много витаминов и полезных веществ. Это неприхотливое растение, но для ухода за ним существуют определенные правила.

Сажать ежевику нужно в местах без затенения и с хорошей защитой от ветра. Посадка обычно производится весной.

Уже на этом этапе можно позаботиться о будущем хорошем урожае. Для этого в лунку вносят перепревший навоз, суперфосфат, калийные удобрения.

Ежевика растет и плодоносит сама по себе. Но чтобы ягод было много, а на вкус они были сладкими, нужно принять некоторые меры.

Несколько раз за сезон кусты нужно хорошо поливать, а в засушливое лето – мульчировать. На этапе появления новых веток необходимо сформировать куст: подвязывать прямые ветки и прищипывать кустящиеся.

Подкормка потребуется растению на второй год после посадки. Весной в почву вносят калийную селитру, сульфат калия или мочевину.

В июне и июле кусты нужно опрыскивать растворами с азотом, калием, фосфором. В августе подкормки не используются.

В сентябре проводится обрезка, земля перекапывается с внесением суперфосфата, сульфата калия и органики.