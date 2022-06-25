Специалисты объяснили, почему нужно периодически менять кусты черной смородины и как часто это делать

Кусты черной смородины, которым уже исполнилось 10 лет, нужно убирать, а на их место сажать новые растения.

Для таких мероприятий есть несколько причин. Кусты наиболее активно плодоносят первые 3-4 года. К 6-7 годам растение считается старым, а после 10 лет практически не приносит ягод.

Саженцы смородины можно купить или вырастить самостоятельно. Для второго варианта подойдет куст, которому не более 5 лет. На нем нужно выбрать самые сильные побеги.

Возле куста необходимо разрыхлить почву, сделать канавки на глубину в 5 см и пригнуть к ним выбранные ветки. Далее их фиксируют проволокой так, чтобы верхушка осталась над землей.

Борозды засыпают и поливают. К осени они дают корни. После этого ветки можно срезать и пересадить вместе с земляным комом.

Не стоит размножать смородину делением старого куста. В этом случае ве вредители и заболевания проявятся на новом растении.

Высадкой саженцев лучше заниматься осенью. Лучше всего сажать смородину в слегка затененном месте, но только не там, где рос старый куст.

Чтобы у растения было больше новых побегов и корней, его сажают под наклоном, а ствол углубляют на 6-8 см.