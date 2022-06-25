Опытные дачники рассказали о правилах поливах огорода

Полив – очень важная часть ухода за огородными растениями. При дефиците влаги культуры высыхают, при избытке начинается гниение корней.

Для растений в огороде не подходит не холодная, ни очень теплая вода. Перепад температур нарушает работу полезных бактерий в почве и негативно сказывается на корнях.

Оптимальная температура воды +15+25 градусов. Очень важно, чтобы вода отстаивалась, особенно если она жесткая.

Частота полива определяется климатом, погодой, типом растений, стадией их развития. Но полив всегда должен быть регулярным, с предварительным рыхлением грунта.

Поливать растения лучше утром в прохладную погоду и вечером – в жаркую. Но нельзя делать этого на солнце или ночью.

После дождя стоит проверить землю, воткнув в нее палочку. Она должна оказаться влажной на 30 см. Примерно на этой глубине находятся корни растений.

Для больших территорий, для корнеплодов, зелени, тыквенных и огурцов подходит дождевание. Этот способ помогает растениям получать воду максимально естественным способом.

Для ровных грядок, для перцев и томатов лучше выбрать капельный полив. Он обеспечивает экономию воды, ее поступление точно в нужные места и не размывает грунт.