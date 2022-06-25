Агрономы объяснили, почему черная смородина может давать небольшой урожай

Если кусты смородины не слишком старые, причиной плохой урожайности обычно является неправильный уход. Это можно исправить.

Кустам нужна санитарная обрезка. Ягоды растут в основном в середине и на верхушках веток, но с каждым годом на старой части побега становится все меньше плодоносящих образований.

Ветки, которым уже 5-6 лет, можно без сожаления обрезать. Из новых побегов нужно выбрать самые крепкие, остальные отрезать.

От чересчур густого куста ждать хорошего урожая не приходится, потому что доставить питание к каждой ветке будет невозможно.

В результате должно остаться 10-15 побегов разного возраста. После 4 лет можно полностью срезать куст, после чего дать ему восстановиться.

Это замедлит процесс его старения. Но эта процедура выполняется один раз. Такой способ обычно используется в промышленном выращивании смородины.

После такой обрезки растение окучивают, вносят удобрения, чтобы новые побеги росли активнее. Далее нужно действовать, как с обычным кустом: оставить сильные ветки и сформировать по стандартному принципу.

Если урожайность куста снизилась или вообще пропала после того, как ему исполнилось 10 лет, единственным решением будет замена растения на новое.