Эксперты объяснили, почему на листьях вишни и черешни появляются пятна и как вылечить деревья

Появление бурых, красноватых или коричневых пятен на листьях вишни и черешни – это признак коккомикоза.

При такой болезни снизу на листьях появляется розовато-белый налет. Болезнь вызывает грибок, который поражает также алычу, сливу и абрикос.

Грибок распространяется на черешки, плодоножки и сами плоды, вызывая их высыхание. Этот микроорганизм зимует на опавшей листве.

Заболевание провоцирует раннее опадание листьев. Это серьезно ослабляет деревья, и они легко вымерзают при низких температурах.

Основные причины развития коккомикоза – высокая влажность и нарушение правил ухода за растениями.

Для уничтожения инфекции необходимо избавиться от зимующих спор грибка. Для этого сами деревья и почву под ними опрыскивают 1% ДНОК или 3% Нитрафеном.

В целях профилактики вишню и черешню обрабатывают фунгицидами сразу после цветения. Обработку нужно повторить через 2 недели после сбора ягод.

Для опрыскивания можно использовать препараты защитного действия. К ним относятся хлорокись меди, бордоская жидкость, Цинеб, Каптан.