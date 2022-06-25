Эксперты объяснили, почему на листьях вишни и черешни появляются пятна и как вылечить деревья
Появление бурых, красноватых или коричневых пятен на листьях вишни и черешни – это признак коккомикоза.
При такой болезни снизу на листьях появляется розовато-белый налет. Болезнь вызывает грибок, который поражает также алычу, сливу и абрикос.
Грибок распространяется на черешки, плодоножки и сами плоды, вызывая их высыхание. Этот микроорганизм зимует на опавшей листве.
Заболевание провоцирует раннее опадание листьев. Это серьезно ослабляет деревья, и они легко вымерзают при низких температурах.
Основные причины развития коккомикоза – высокая влажность и нарушение правил ухода за растениями.
Для уничтожения инфекции необходимо избавиться от зимующих спор грибка. Для этого сами деревья и почву под ними опрыскивают 1% ДНОК или 3% Нитрафеном.
В целях профилактики вишню и черешню обрабатывают фунгицидами сразу после цветения. Обработку нужно повторить через 2 недели после сбора ягод.
Для опрыскивания можно использовать препараты защитного действия. К ним относятся хлорокись меди, бордоская жидкость, Цинеб, Каптан.
Опубликовано: Светлана Репина
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