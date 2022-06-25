Садоводы назвали причины, по которым плодовые деревья не дают урожая
Плодоношение деревьев зависит от их сорта, возраста, погоды и многих других факторов. Немаловажную роль играет правильный уход.
При посадке саженцев необходимо следить, чтобы растение не уходило в грунт ниже корневой шейки. Граница почвы должна быть на уровне первого горизонтального корня.
Необходимо периодически контролировать положение саженца, поскольку после сильных дождей происходит усадка почвы с заглублением растения.
При слишком глубоком расположении корневой шейки дерево перестает развиваться. Грунт вокруг саженца необходимо уплотнить, чтобы избежать заглубления.
Проблемы с плодоношением возникают при недостатке питания. Чтобы избежать такой ситуации, нужно весной и в начале лета вносить азотные удобрения. Они влияют на развитие зеленой массы.
В середине лета для образования и роста плодов нужна фосфорная и калийная подкормка, осенью – калимагнезия для образования побегов и подготовки к зимовке.
Для подкормки дерева необходимо сделать небольшие борозды по периметру его кроны. После внесения минеральных удобрений необходим пролив водой.
На погонный метр приствольного круга нужно 20-30 г удобрения. Дополнительно делается 5-7 углублений вокруг растения, куда засыпают по 20 г минеральных препаратов.
Опубликовано: Светлана Репина
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