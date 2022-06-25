Агрономы рассказали, как правильно ухаживать за грушей, чтобы плоды были сочными и сладкими
Груша дает обильный и качественный урожай только при условии правильного ухода. Вот основные правила выращивания дерева.
Сажать грушу лучше в проветриваемых солнечных местах, но с легким затенением. Дерево плохо переносит жару.
У этого растения мало ответвлений корней, поэтому ему нужна питательная и рыхлая почва с хорошей воздухопроницаемостью.
Лучше всего груша растет на песчаных и глиняных почвах. Для улучшения ее роста и развития в землю вносятся органические удобрения в виде навоза или торфа, составы с фосфором и калием, доломитовая мука.
Перед посадкой саженцы за сутки замачивают в особом растворе, обрезают им центральные и боковые корни на 10 см, удаляют боковые ветки.
На зиму грушу лучше укрывать, а весной – снимать кору и белить ствол. Молодые деревья обрезают для формовки, взрослые – для омоложения.
Первая подкормка производится азотными удобрениями, следующая – калийными, последняя – минеральными. В весенний уход стоит включить обработку от вредителей.
После схода снега следует соблюдать осторожность с поливом, поскольку почва пока влажная. Перед цветением в мае груше требуется много воды. После полива желательно рыхлить землю.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Байден случайно показал шпаргалку с инструкцией как вести себя на людях
Медведев допустил создание «новой Великой Румынии»
Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
Кадыров сообщает, что с территории завода «Азот» вывели 800 гражданских, промзона освобождена
ВСУ показали кадры первого применения РСЗО HIMARS