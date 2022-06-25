Фермеры назвали болезни малины, которые могут погубить весь урожай, и способы борьбы с ними

Деформированные побеги и листья, отмирание частей куста, небольшое количество ягод или полное их отсутствие – все это признаки болезней малины.

Часто причиной заболеваний являются грибки. К таким болезням относится серая гниль с появлением на листьях пятен и налета плесени.

Предотвратить болезнь помогает обработка зольным настое или известью, использование фунгицидов после сбора урожая.

Антракноз развивается при жаркой и влажной погоде, сопровождается появлением фиолетовых пятен. Для профилактики кусты обрабатывают медным купоросом, бордоской жидкостью.

Ржавчина проявляется желтоватыми пятнами, напоминающими коррозию. Поврежденные побеги нужно удалить, опавшие листья убрать, кусты обработать бордоской жидкостью.

Некоторые заболевания вызывают вредители, например, галлица. Она откладывает яйца на ветках, а личинки зимуют внутри стеблей и питаются соками растения.

Справиться с такой проблемой помогает бордоская жидкость и фунгицид. Насекомое предпочитает места с избытком азота, поэтому от нее помогает внесение калийных удобрений.

Проводить обработку нужно после уборки урожая, но до серьезных холодов, чтобы личинки не успели уйти в стебли.