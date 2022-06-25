Греция прекратила выдавать визы гражданам России
С 27 июня Греция остановит приём на получение виз у граждан Российской Федерации.
По сообщению российских туроператоров с 27 июня на неопределенный срок визовые центры прекращают выдачу виз в Грецию гражданам РФ по техническим причинам. Консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске уже приостановили свою работу.
Подробности пока не сообщаются, но если проблемы действительно носят технический характер, то, по мнению туроператоров, выдача виз в скором времени может возобновиться.
Примечательно, что недавно МВД Финляндии заявило об отмене коронавирусных ограничений и выдаче виз гражданам России в обычном порядке с 30 июня. Попасть россиянам на территорию Финляндии можно будет только на автомобиле или автобусе.
Опубликовано: Диана Мудрченко
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