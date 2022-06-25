РЖД остановили транзит грузов в Польшу через Беларусь
Пресс-служба РЖД сообщила об частичной приостановке отправки грузов в Польшу через территорию Беларуси.
Официальный представитель крупнейшего российского перевозчика сети железных дорог "Российские железные дороги" в пресс-релизе рассказал о том, что в настоящее время холдинг приостановил поставку части грузов на территорию Польши через Республику Беларусь.
"Приостановлена погрузка ряда грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу",- заявили в РЖД для представителей прессы.
Важно отметить и тот факт, что по сообщению пресс-службы Российских железных дорог о полной приостановке транзитных перевозок грузов в Польшу речи пока не идёт.
Опубликовано: Диана Мудрчеенко
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