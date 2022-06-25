Жители Великобритании пожаловались на неуместное выступление Зеленского на Гластонберийском музыкальном фестивале.

По информации британского издательства The Daily Mail гости ежегодного музыкального фестиваля в Гластонбери были крайне возмущены видеообращением украинского лидера Владимира Зеленского перед началом выступления групп.

Зеленский решил обратиться к зрителям концерта с просьбой о помощи гражданам Украины. Помимо этого он призывал людей не молчать, а добиваться активных действий западных политиков для восстановления мира на Украине.

"Этому парню нужно что-то делать, он, кажется, появляется повсюду, умоляя и прорицая. Это начинает сильно раздражать", - высказал прессе своё мнение о выступлении украинского лидера Terri Maadi.