В США проходят протесты против запрета на аборты

Тысячи протестующих собрались в Вашингтоне против решения суда об отмене конституционных гарантий права на аборт.

В столице Соединенных Штатов Америки возле здания Верховного суда США столпились недовольные отменой права на аборт граждане. Большую часть протестующих составляют женщины.

По их мнению, государство не должно лишать женщин права выбора в вопросах рождения ребёнка, ведь это личное дело каждого и не каждый хочет стать родителем, а принуждение к материнству нарушает идеи демократии.

Примечательно, что помимо борцов за права женщин у здания Верховного суда Соединённых Штатов Америки собрались и противники абортов, которые более чем довольны новым законом.