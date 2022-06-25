Посол России в Канаде прокомментировал ситуацию с турбинами «Газпрома»

Канадская компания в Монреале не вернула отправленные Siemens турбины с обслуживания, что послужило причиной для снижения мощности прокачки газа по «Северному потоку».

Посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что на дипломатическом уровне Россия не участвует в разрешении этого конфликта поводом для которого стали санкции против РФ.

«Мы не ведем официальных контактов с Канадой по этому сюжету. С точки зрения посольства, этот вопрос — в первую очередь проблема между Канадой и Германией. Два подразделения Siemens оказались отрезанными друг от друга в плане выполнения контрактных обязательств из-за расширительного толкования Канадой собственных санкций против России, поэтому разбираться в этом нужно именно немцам с канадцами», — сообщил дипломат.

По словам Степанова роли России в этом конфликте сторон нет и быть не может.

В Германии тем временем ждут планового отключения «Северного потока» в июле на регламентные работы.

По оценкам Минэнерго страны 10 дней, которые «Газпром» будет обслуживать газопровод приведут к полной остановке многих производств в стране.

Ранее власти Германии выступили за использование европейской части «Северного потока-2» в качестве транзитной системы для прокачки СПГ с терминалов в Балтийском море. Против этой идеи выступили экологи.