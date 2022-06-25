Жители Бельгии жалуются на украинских беженцев, причина пьянство и хамство

Бельгийцы пожаловались в СМИ на негативные моменты, с которыми они столкнулись, поселив у себя украинских беженцев.

Телеканал RTBF подготовил репортаж из ряда административных округов, где местные попросили найти другое жилье для украинцев.

Бельгийцы в сезон отпусков опасаются оставлять в своих домах украинцев, и не могут организовать свой отдых.

Один из арендодателей, Фредерик Пети, рассказал телевизионщикам о случаях пьянства и об отсутствии уважения и вежливости со стороны украинцев.

Многие герои сюжета рассказывали об этих и о более серьезных проблемах.

В этой связи бельгийцы просят власти предоставить беженцам другое жилье, тем более, что первоначальный срок в три месяца, на который они обязались предоставить жилье уже истек.

В ЕС по последним данным остается всего 3 млн беженцев из 7,5 млн ранее въехавших в страны союза. Большинство украинцев предпочло вернуться в свою страну из-за ряда проблем с приемом в странах Еввропы.