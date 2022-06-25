Польские пограничники конфисковали у белоруса угнанный BMW X5

Польские пограничники изъяли у белоруса угнанный в Германии BMW X5 стоимостью 73,8 тысячи долларов.

По сообщению официальных представителей пресс-службы Пограничной стражи Польши стало известно о том, что в пункте пропуска «Бобровники» при попытке въезда на территорию Республики был задержан гражданин Беларуси управляющий автомобилем BMW X5, который впоследствии изъяли. По предварительным данных машина была угнана на территории ФРГ.

«Проверка транспортного средства на предмет легальности происхождения показала, что досматриваемый автомобиль числится в Шенгенской информационной системе как утерянный на территории Германии»,- заявили в пресс-релизе польские пограничники.

Стоит отметить и то, что стоимость угнанного белорусом BMW X5 оценивается в 350 000 злотых, а за 2022 год польской стражей автомобилей было изъято на сумму более 1,3 миллиона злотых.