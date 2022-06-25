Мэр Житомира заявил, что удары по объектам в районе наносили из Беларуси
Мэр украинского города Житомир Сергей Сухомлин заявил о ракетной атаке с воздуха со стороны Беларуси.
По его словам ВКС России использовали белорусские аэродромы для удара по объектам в районе Житомира.
Российские самолеты нанесли массированный ракетный удар по военным объектам в регионе.
Всего было выпущено не менее 24 ракет класса воздух-поверхность.
Опубликовано: Тарас Медведев
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