Мэр Житомира заявил, что удары по объектам в районе наносили из Беларуси

Мэр украинского города Житомир Сергей Сухомлин заявил о ракетной атаке с воздуха со стороны Беларуси.

По его словам ВКС России использовали белорусские аэродромы для удара по объектам в районе Житомира.

Российские самолеты нанесли массированный ракетный удар по военным объектам в регионе.

Всего было выпущено не менее 24 ракет класса воздух-поверхность.

Опубликовано: Тарас Медведев

 
 

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