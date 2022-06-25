Лукашенко пожелал россиянам мирного неба над головой
Президент Беларуси адресовал главе России Владимиру Путину поздравление с 30-летием дипломатических связей.
Белорусский лидер Александр Лукашенко 25 июня направил поздравление российскому коллеге Владимиру Путину поздравление с 30-летней годовщиной дипломатических связей РБ и РФ.
Лукашенко сказал, что Россия и Беларусь за это время проделали огромную работу, которая создала нерушимую основу для долгосрочного сотрудничества и глубокой интеграции.
Лукашенко добавил, что тесное сотрудничество русского и белорусского народов является естественным, и этому способствует и близкое расположение государств, и общее культурное поле, и историческое прошлое.
Президент Беларуси пожелал Владимиру Путину здоровья и бодрости, а россиянам – мирного неба над головой, благосостояния.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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