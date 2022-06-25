Глава МВФ предупредил США, что экономика не избежит рецессии, а в 2023 году ВВП упадет до 1,7%

Соединенные Штаты находятся на «узком пути», чтобы избежать рецессии в условиях инфляции и повышения процентных ставок, заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.

В настоящее время МВФ прогнозирует увеличение валового внутреннего продукта США на 2,9% в 2022 году с 3,7%, прогнозируемых в апреле.

В 2023 году ВВП снизится до 1,7%, согласно новым прогнозам Международного валютного фонда в его ежегодном обзоре экономики США.

«Мы ожидаем, что экономика США замедлится в 2022–2023 годах, но едва ли избежит рецессии», — говорится в сообщении МВФ.

В докладе МВФ говорится, что «сохраняются риски того, что нынешние препятствия окажутся более стойкими, чем ожидалось, или что экономика потерпит еще одно потрясение, которое затем превратит это замедление в кратковременную рецессию».

«Ожидаемое замедление спроса в США в сочетании с необходимым ужесточением финансовых условий во всем мире может негативно сказаться на отдельных лицах, компаниях и странах, которые брали кредиты в долларах», — признает МВФ.

В МВФ, тем не менее, позитивно отнеслись к действиям ФРС, которая резко повысила ключевые ставки и начала сокращать свой баланс, раздувая миллиардные покупки активов во время спада из-за пандемии.

«Приоритет сейчас состоит в том, чтобы быстро замедлить рост заработной платы и цен, не подталкивая экономику к рецессии », — говорится в сообщении МВФ.