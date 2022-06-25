В 2019 году недалеко от земли учёные обнаружили быстро вращающийся астероид

Учёными из университета Центральной Флориды были опубликованы данные исследования в журнале The Planetary Science Journal.

Они включали в себя наблюдение за небесным телом с помощью телескопа Аресибо.

Согласно исследованиям, астероид диаметром от 130 до 70 метров оказался недалеко от земли в 2019 году.

Период обращения вокруг оси состоял 3-5 минут. Такие быстрые вращение небесное тело совершает для того, чтобы в полёте не развалиться на части.

Предположительно он состоял из никеля, железа, глины и силиката.

Как сообщают учёные, на данный момент известно около 30 тысяч астероидов, но лишь несколько из них могут потенциально навредить Земле.

Опубликовано: Тарас Медведев

 
 

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