В гей-клубе Осло произошла стрельба, есть погибшие

В ночном гей-клубе столицы Норвегии произошла стрельба с летальным исходом.

По сообщению BBC News в самом разгаре вечеринки в ночном клубе для гомосексуалистов «London pub» неизвестный мужчина устроил стрельбу в результате которой от огнестрельных ранений погибли 2 человека, многие ранены. Норвежская полиция оперативно задержала стрелка. Мотивы его поступка в настоящее время выясняются.

«Подтверждена гибель двух человек во время перестрелки. Есть несколько тяжелораненых»,- сообщает о случившемся официальный представитель норвежской полиции в Twitter.

Следует отметить, что в субботу 28 июня в Осло должно состояться ежегодное 10-дневное празднование гей-парада на котором в этом году должны принять участие норвежские учителя и школьники.