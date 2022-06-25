В гей-клубе Осло произошла стрельба, есть погибшие
В ночном гей-клубе столицы Норвегии произошла стрельба с летальным исходом.
По сообщению BBC News в самом разгаре вечеринки в ночном клубе для гомосексуалистов «London pub» неизвестный мужчина устроил стрельбу в результате которой от огнестрельных ранений погибли 2 человека, многие ранены. Норвежская полиция оперативно задержала стрелка. Мотивы его поступка в настоящее время выясняются.
«Подтверждена гибель двух человек во время перестрелки. Есть несколько тяжелораненых»,- сообщает о случившемся официальный представитель норвежской полиции в Twitter.
Следует отметить, что в субботу 28 июня в Осло должно состояться ежегодное 10-дневное празднование гей-парада на котором в этом году должны принять участие норвежские учителя и школьники.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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