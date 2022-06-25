В США прошли столкновения с полицией противниц запрета абортов
Тысячи американок вышли на улицы после принятия закона о запрете абортов в различных городах США.
Протестующие начали собираться вечером в пятницу на улицах многих городов США, чтобы выразить протест принятому закону о запрете абортов.
Мирные шествия под лозунгами "Моё тело — мой выбор" с наступлением темноты превратились в жесткие столкновения с полицией.
Протестующие в ряде случаев применили против силовиков фейерверки, что вызвало реакцию на силовое подавление протестов.
Президент США Джо Байден обратился к согражданам с призывом к мирным протестам против ограничений права на аборты, но его проигнорировали.
Напомним, что в пятницу утром Верховный суд СШАобъявил об отмене решения по делу Роу против Уэйда, которое с 1973 года гарантировало аборт как конституционное право в Соединенных Штатах.
Большинством в шесть голосов против трех суд поддержал закон штата Миссисипи, запрещающий аборты после 15 недель , отменив постановление, разрешающее аборты до наступления жизнеспособности плода вне матки, оцениваемой в период между 24 и 28 неделями беременности.
Закон подразумевает, что каждый штат вправе применять запрет абортов по своему усмотернию.
Опубликовано: Тарас Медведев
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