С 27 июня российские туристы не смогут подать документы на визы в Грецию
Согласно сообщению Ассоциации туроператоров России, с 27 июня и на неопределённый срок граждане России не смогут подавать документы на получение греческих виз.
На данный момент известно о приостановке "по техническим причинам" консульств в Новороссийске, Санкт-Петербурге и Москве.
Чем обусловлено такое решение, пока не уточняется.
Напомним, что с 1 июня на 15 сентября в Греции отменили обязательное ношение масок в помещениях и самолётах.
Также, чтобы попасть в страну, уже не требуются сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты.
Опубликовано: Тарас Медведев
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