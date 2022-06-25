С 27 июня российские туристы не смогут подать документы на визы в Грецию

Согласно сообщению Ассоциации туроператоров России, с 27 июня и на неопределённый срок граждане России не смогут подавать документы на получение греческих виз.

На данный момент известно о приостановке "по техническим причинам" консульств в Новороссийске, Санкт-Петербурге и Москве.

Чем обусловлено такое решение, пока не уточняется.

Напомним, что с 1 июня на 15 сентября в Греции отменили обязательное ношение масок в помещениях и самолётах.

Также, чтобы попасть в страну, уже не требуются сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты.

Опубликовано: Тарас Медведев

 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 