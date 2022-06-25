Спасатели в Сочи продолжают поиски пропавших без вести после смерча
МЧС РФ сообщили о продолжении поисково-спасательной операции по розыску унесённых на автомобилях в Чёрное море людей.
МЧС Российской Федерации в официальном пресс-релизе сообщило о непрерывно продолжающихся поисках более ста пропавших без вести людей, которых на личных транспортных средствах унесло в воды Чёрного моря.
"Продолжаются поисково-спасательные работы в акватории Черного моря. За прошедшие сутки Вертолетом Ка-32 МЧС России обследовано более 60 квадратных километров, а наземной группировкой проведен обход и обследовано более 15 километров береговой линии. Всего привлечена группировка в количестве более 100 человек и 26 единиц техники",- сообщили СМИ представители МЧС РФ.
Напомним, что 23 июня на берег Сочи вышел смерч, который повредил зоны рекреации. Помимо этого в курортном городе выпало значительное количество осадков, которые привели к затоплению некоторых объектов.
Опубликовано: Диана Мудрчеенко
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