Спикер Госдумы посоветовал украинцам приберечь учебники русского языка к 1 сентября, пригодятся
Председатель нижней палаты российского парламента ответил украинским властям на запрет русского языка в школах.
Вячеслав Володин посоветовал в этой связи украинцам не спешить с принятием решений, повременить избавляться от учебников по русскому языку.
«Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать», - заявил спикер Госдумы.
Напомним, что курс киевского режима по деруссификации во всех сферах, в том числе запрет на ввоз русскоязычной литературы и медиа, вызвал возмущения в традиционных русскоговорящих регионах Украины.
К примеру, в Одессе местные жители в качестве протеста разметили на стенах граффити «Одесса – это Россия».
Опубликовано: Тарас Медведев
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