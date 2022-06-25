Спикер Госдумы посоветовал украинцам приберечь учебники русского языка к 1 сентября, пригодятся

Председатель нижней палаты российского парламента ответил украинским властям на запрет русского языка в школах.

Вячеслав Володин посоветовал в этой связи украинцам не спешить с принятием решений, повременить избавляться от учебников по русскому языку.

«Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать», - заявил спикер Госдумы.

Напомним, что курс киевского режима по деруссификации во всех сферах, в том числе запрет на ввоз русскоязычной литературы и медиа, вызвал возмущения в традиционных русскоговорящих регионах Украины.

К примеру, в Одессе местные жители в качестве протеста разметили на стенах граффити «Одесса – это Россия».