Советы садоводам по уходу за вишней на дачном участке

Вишня требует постоянного ухода. Для того, чтобы получить хороший урожай, нужно как следует потрудиться. Расскажем, как правильно ухаживать за деревом на садовом участке.

Лето - это пора года, когда в благоприятных условиях тёплой погоды, активизируются все вредители и паразиты. Для профилактики болезней и защиты дерева от перепада температур вишню необходимо побелить.

Ни в коем случае нельзя допускать пересыхания почвы. Вишня требует обильного полива. Вода должна проникать в почву на 45-50 см. Для защиты дерева от пересыхания его следует обложить мульчей.

После того как вишня отбросит завязи в почву вносятся азотные удобрения. Через две-три недели добавляются фосфор и калий. Удобрения применяются из расчёта 25 г. на 1 кв. метр.

Органические удобрения вносятся один раз в два-три года во время перекопки дерева.

Для защиты вишни от болезней необходимо раз в 2-3 года обрабатывать 3% раствором нитрафена. Каждый год следует опрыскивать дерево бордоской жидкостью или другими аналогичгыми средствами.