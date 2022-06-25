Лукашенко призвал Путина сохранить мирное небо в России

25 июня Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина по случаю тридцатилетия установления дипломатических отношений между Беларусью и Россией.

Утром субботы прибывший в Россию Александр Лукашенко провёл очередную личную встречу с Владимиром Путиным, поздравив его с 30-летием дипотношений между Минском и Москвой. Лидеры стран Союзного государства обменялись поздравлениями.

Так, Лукашенко отметил, что тесные взаимоотношения между россиянами и белорусами являются логичными и естественными ввиду историко-культурных обстоятельств.

Вместе с тем Александр Лукашенко сказал Путину, что главнейшим приоритетом Кремля является сохранение мирного неба над головой простых россиян.