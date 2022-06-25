Володин: украинцы должны сохранить учебники по русскому языку к 1 сентября
Субботним утром спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал граждан Украины не спешить выбрасывать учебники по русскому языку.
Утром 25 июня председатель российской Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что первичной задачей военной спецоперации армии России на Украине является защита конституционных прав граждан, проживающих в этой стране.
Одним из таких прав Володин назвал желание украинцев разговаривать на русском языке. По мнению Вячеслава Володина, немалый процент жителей украинского государства предпочитают именно русский язык, поскольку ассоциируют себя с Москвой, а не с Киевом.
"Жителям Украины& не надо спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать", - утверждает Володин.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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