Путин поздравил Лукашенко с 30-летием дипломатических отношений России и Беларуси
Глава Российской Федерации Владимир Путин направил послание белорусскому коллеге в связи с 30-летним юбилеем установления дипломатических связей между странами.
Президент РФ Владимир Путин 25 июня заявил в своем послании Александру Лукашенко, что за минувшие десятилетия для было много сделано для развития отношений между государствами и народами в духе партнерства и дружбы.
За это время на разных направлениях был собран богатый опыт кооперации во всех сферах жизни государства.
Путин заявил, что в данный момент в Союзном государстве и в ОДКБ ведется большая работа по организации обороноспособности.
Российский лидер высоко оценил координацию усилий России и Беларуси в Содружестве Независимых Государств и Евразийском экономическом союзе.
Путин говорит, что дальнейшее развитие российско-белорусских отношений соответствует интересам стабильности и безопасности в регионе.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Байден случайно показал шпаргалку с инструкцией как вести себя на людях
Медведев допустил создание «новой Великой Румынии»
Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
Кадыров сообщает, что с территории завода «Азот» вывели 800 гражданских, промзона освобождена
ВСУ показали кадры первого применения РСЗО HIMARS