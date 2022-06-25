Путин поздравил Лукашенко с 30-летием дипломатических отношений России и Беларуси

Глава Российской Федерации Владимир Путин направил послание белорусскому коллеге в связи с 30-летним юбилеем установления дипломатических связей между странами.

Президент РФ Владимир Путин 25 июня заявил в своем послании Александру Лукашенко, что за минувшие десятилетия для было много сделано для развития отношений между государствами и народами в духе партнерства и дружбы.

За это время на разных направлениях был собран богатый опыт кооперации во всех сферах жизни государства.

Путин заявил, что в данный момент в Союзном государстве и в ОДКБ ведется большая работа по организации обороноспособности.

Российский лидер высоко оценил координацию усилий России и Беларуси в Содружестве Независимых Государств и Евразийском экономическом союзе.

Путин говорит, что дальнейшее развитие российско-белорусских отношений соответствует интересам стабильности и безопасности в регионе.