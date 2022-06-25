В Москве на Симферопольском шоссе обрушился мост
Строящийся в столице России на Симферопольском шоссе мост обрушился, количество пострадавших неизвестно.
Утром 25 июня в одном из Telegram-каналов поступило сообщение от очевидцев об обрушении находящегося на стадии строительства моста в Москве на Симферопольском шоссе. Данные о количестве пострадавших в настоящее время уточняются.
Автомобилисты, которые стали свидетелем разрушения бетонного моста рассказали, что бетонный объект дорожной инфраструктуры переломился на две части и перегородил дорогу для движения транспортных средств.
Напомним, что в конце прошлого месяца произошло обрушение пешеходного моста на трассе Пермь-Екатеринбург в Пермском крае, в результате которого получил травмы один водитель.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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