В Москве на Симферопольском шоссе обрушился мост

Строящийся в столице России на Симферопольском шоссе мост обрушился, количество пострадавших неизвестно.

Утром 25 июня в одном из Telegram-каналов поступило сообщение от очевидцев об обрушении находящегося на стадии строительства моста в Москве на Симферопольском шоссе. Данные о количестве пострадавших в настоящее время уточняются.

Автомобилисты, которые стали свидетелем разрушения бетонного моста рассказали, что бетонный объект дорожной инфраструктуры переломился на две части и перегородил дорогу для движения транспортных средств.

Напомним, что в конце прошлого месяца произошло обрушение пешеходного моста на трассе Пермь-Екатеринбург в Пермском крае, в результате которого получил травмы один водитель.