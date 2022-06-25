Советы садоводам по уходу за тыквой на открытом грунте

Многие садоводы убеждены в том, что тыква совершенно не требует никакого ухода. Это не совсем так. Расскажем, как правильно ухаживать за тыквой на садовом участке.

Тыква не прихотливое растение. Уход за ней - это стандартный набор агротехнических мероприятий. Требуется следить за поливом, опылением, своевременно вносить удобрения и формировать кусты.

Растению требуются регулярные поливы. Корни у тыквы поверхностные, не проникающие глубоко в почву. Для снижения частоты поливов почву необходимо замульчировать.

Для получения хорошего урожая нужно правильно корректировать растение. В момент, когда тыква достигает 1,5 м, необходимо её подрезать. Должно остаться несколько побегов длинной не более 60-70 см.

Для устойчивого развития тыкве, как и другим растениям, требуется подкормка. При появлении первых 3-4 листьев вносится нитрофоска из расчёта 10 г. на куст. Еженедельно добавляется органика.

Для профилактики распространения заболеваний, тыкву следует поливать только тёплой водой. При появлении гнили, растение посыпается угольной пылью или золой. Против грибковых заболеваний хорошо себя зарекомендовали Картоцид и Купроксат.