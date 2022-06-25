В Германии начали собирать голубику, но по-прежнему надеются на импорт из Беларуси

Немецкие заводчики голубики в Нижней Саксонии возлагают большие надежды на сбор урожая в открытом грунте, который вот-вот начнется.

«Начинается, мы в эйфории, у нас впереди хороший урожай», — сказал управляющий директор ассоциации производителей спаржи и ягод в Нижней Саксонии Фред Эйкхорст.

Массовый сбор урожая в открытом грунте ожидается с июля. В южной и центральной Германии уборка уже началась.

По данным Сельскохозяйственной палаты Нижней Саксонии, посевная площадь голубики здесь составляет около 2200 га — это 70% производственных площадей Германии.

По данным Федерального статистического управления, площадь под голубикой во всей Германии в прошлом году составила 3360 га. По всей Германии было собрано около 15 600 тонн ягод.

По словам Эйкхорста, стартовые условия в этом году хорошие. «У нас не было зимних заморозков, которые могли бы повлиять на качество, и не было поздних заморозков, которые могли повредить цветы», - сказал эксперт.

Несмотря на хороший урожай в самой Германии в последние годы увеличилась и доля импорта низкокалорийных и богатых витаминами ягод: 86 процентов товаров теперь поступает из-за рубежа, в том числе из Беларуси через польских и литовских посредников.

Всего одиннадцать лет назад 80 процентов голубики производили внутри Германии.