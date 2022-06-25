Французский депутат Жан-Мишель Каденас утверждает, что украинские военные позволили российским войскам произвести трофейный захват западных гаубиц Caesar.

25 июня представитель правительства Франции Жан-Мишель Каденас выступил с жёсткой критикой украинских солдат, который лишились французских самоходных гаубиц Caesar, захваченных армией России.

"Россия взяла среди прочего две из шести САУ Caesar, которые поставила Франция! Они были в идеальном рабочем состоянии. Украинцы сбежали так быстро, что у них не было времени ни уничтожить их, ни заминировать!", - высказал своё негодование Каденас.

Примечательно, что ранее пресс-служба российского предприятия "Уралвагонзавод" поблагодарила президента Франции Эммануэля Макрона за гаубицы, захваченные войскам РФ на Украине.