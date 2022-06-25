Пять способов использования опилок на садовом участке

Для многих садоводов древесные опилки это бесполезный мусор. Расскажем, как можно с пользой использовать отходы деревообработки.

Не нужно спешить выбрасывать опилки. Если к делу подойти с умом, то их можно использовать с большой пользой. 

Возможные варианты использования опилок на садовом участке:

  • Оборудование дорожек. Эта идея родилась в Западной Европе. Для того, чтобы опилки быстро не уходили в почву, необходимо позаботиться о подложке. Сделать её можно из плотного агроволокна или полиэтилена. 
  • Копчение. Для использования в домашних коптильнях подойдут не все опилки. Хвойные использовать нельзя. Идеальный вариант - опилки фруктовых деревьев, ольха, берёза и можжевельник. 
  • Мульчирование. Чтобы свежие опилки не окислили почву, необходимо использовать подложку из чёрного агроволокна. Не следует укладывать мульчу слишком близко к основанию декоративных растений. 
  • Выращивание грибов. Опилки идеальная почва для выращивания вешенок. Грибницы можно оборудовать в подвале гараже и даже на подоконнике. 
  • Ароматизаторы. Опилками можно наполнить мешочки-саше, которые не только отпугивают моль, но и создают приятный древесный запах. Для усиления аромата нужно добавить несколько капель эфирного масла. 

Опубликовано: Максим Алексеев

 
 

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