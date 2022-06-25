Пять способов использования опилок на садовом участке

Для многих садоводов древесные опилки это бесполезный мусор. Расскажем, как можно с пользой использовать отходы деревообработки.

Не нужно спешить выбрасывать опилки. Если к делу подойти с умом, то их можно использовать с большой пользой.

Возможные варианты использования опилок на садовом участке: