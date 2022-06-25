Бельгийцы обвинили украинских беженцев в пьянстве и неуважении к их порядкам

Жители Бельгии высказали своё недовольство пьянством и неуважительном отношении беженцев с Украины.

Компания RTBF сообщила о том, что жители Бельгии больше не могут закрывать глаза на девиантное поведение украинских беженцев, которым бельгийцы предоставили убежище.

По их мнению граждане Украины всё чаще злоупотребляют алкогольными напитками и проявляют максимально неуважение по отношению к бельгийцам, которые в свою очередь всё чаще стали обращаться к властям с просьбой найти для беженцев новых арендодателей.

Помимо этого стоит отметить, что беженцы с Украины испытывают трудности во многих странах, которые дали им приют. К примеру, несколько дней назад МВД Латвии сообщило о том, что в стране устали от украинских беженцев.

Примечательно, что 24 июня премьер-министр Соединённого Королевства Великобритании Борис Джонсон допустил возможность высылки украинских нелегалов на африканский континент.