Белорус лишился BMW Х 5 на польской таможне и потерял $78 тыс

Полиция Польши сообщает о задержании гражданина Беларуси на пограничном пункте пропуска Бобровники.

В минувшую среду гражданин Беларуси попытался ввезти через границу BMW Х 5 в улучшенной комплектации.

После проверки по базам оказалось, что автомобиль числится, как угнанный в базе розыска техсредств Германии.

Белоруса задержали, а автомобиль до суда отправили на штрафстоянку. Проводится поверка.

Отмечается, что BMW Х 5 обошелся обманутому покупателю в 78 тысяч долларов.

В текущем периоде 2022 года сотрудники Подляского погранотряда изъяли автомобили, которые пытались перегнать на восток, на общую сумму более 1,3 миллиона злотых.