Белорус лишился BMW Х 5 на польской таможне и потерял $78 тыс
Полиция Польши сообщает о задержании гражданина Беларуси на пограничном пункте пропуска Бобровники.
В минувшую среду гражданин Беларуси попытался ввезти через границу BMW Х 5 в улучшенной комплектации.
После проверки по базам оказалось, что автомобиль числится, как угнанный в базе розыска техсредств Германии.
Белоруса задержали, а автомобиль до суда отправили на штрафстоянку. Проводится поверка.
Отмечается, что BMW Х 5 обошелся обманутому покупателю в 78 тысяч долларов.
В текущем периоде 2022 года сотрудники Подляского погранотряда изъяли автомобили, которые пытались перегнать на восток, на общую сумму более 1,3 миллиона злотых.
Опубликовано: Тарас Медведев
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