Генсек НАТО Столтенберг: конфликт на Украине завершится за столом переговоров
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер в интервью El Pais заявил о том, что украинский кризис разрешится за столом переговоров.
Норвежский политический деятель возглавляющий Североатлантический альянс Йенс Столтенбер дал интервью издательству El Pais, в котором поделился своими взглядами на способ разрешения конфликта на Украине. По его мнению достижение мира между Россией и Украиной произойдёт дипломатически, путём проведения переговоров обеих сторон конфликта.
"Наша ответственность заключается в том, чтобы обеспечить максимально сильную позицию Украины и помочь ей оставаться суверенной и независимой европейской нацией. И лучший способ сделать это — оказать мощную военную поддержку, экономическую поддержку и ввести жесткие санкции против России", — сказал в пресс-релизе Столтенберг.
Важно отметить, что Йенс Столтенбер отметил то, что поставки вооружения на Украину европейскими странами не прекратятся, что в очередной раз свидетельствует о двойных стандартах Запада.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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