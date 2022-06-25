Столтенберг допустил окончание конфликта в Украине за столом переговоров с РФ

Йенс Столтенберг выразил уверенность в возможности окончания боевых действий на Украине путём переговоров.

25 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообщался с журналистами новостного агентства El País, где заявил о возможности прекращения российской военной спецоперации на Украине мирным путём.

"[Вооружённый конфликт на территории Украины - Autoparus] скорее всего, закончится за столом переговоров", - поделился своим частным мнением Столтенберг.

Примечательно, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные союзники Украины вряд ли разрешат Киеву вернуться к мирным переговорам с Москвой.