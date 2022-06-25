Столтенберг допустил окончание конфликта в Украине за столом переговоров с РФ
Йенс Столтенберг выразил уверенность в возможности окончания боевых действий на Украине путём переговоров.
25 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообщался с журналистами новостного агентства El País, где заявил о возможности прекращения российской военной спецоперации на Украине мирным путём.
"[Вооружённый конфликт на территории Украины - Autoparus] скорее всего, закончится за столом переговоров", - поделился своим частным мнением Столтенберг.
Примечательно, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные союзники Украины вряд ли разрешат Киеву вернуться к мирным переговорам с Москвой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Байден случайно показал шпаргалку с инструкцией как вести себя на людях
Медведев допустил создание «новой Великой Румынии»
Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
Кадыров сообщает, что с территории завода «Азот» вывели 800 гражданских, промзона освобождена
ВСУ показали кадры первого применения РСЗО HIMARS