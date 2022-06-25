Волонтёры продавали некачественные бронежилеты солдатам армии Украины
Украинская Генпрокуратура раскрыла схему продажи некачественных бронежилетов военнослужащим армии Украины.
25 июня пресс-служба офиса Генеральной прокуратуры Украины сообщило о раскрытии схемы сбыта некачественной военной амуниции украинским военным. В пресс-релизе украинской Генпрокуратуры утверждается, что подобные случаи участились после начала российской спецоперации.
"По данным следствия, подозреваемый организовал сбыт некачественных бронежилетов, в том числе представителям волонтерских организаций, которые занимаются помощью ВСУ. К противоправной схеме он привлек других граждан Украины в качестве пособников", - рассказали о конкретном примере подобных преступлений в офисе Генпрокурора Украины.
Также в украинской Генпрокуратуре утверждают, что продававшие ВСУ бронежилеты создавали данный вид защиты в домашних условиях, используя низкопробные металлические пластины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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