Волонтёры продавали некачественные бронежилеты солдатам армии Украины

Украинская Генпрокуратура раскрыла схему продажи некачественных бронежилетов военнослужащим армии Украины.

25 июня пресс-служба офиса Генеральной прокуратуры Украины сообщило о раскрытии схемы сбыта некачественной военной амуниции украинским военным. В пресс-релизе украинской Генпрокуратуры утверждается, что подобные случаи участились после начала российской спецоперации.

"По данным следствия, подозреваемый организовал сбыт некачественных бронежилетов, в том числе представителям волонтерских организаций, которые занимаются помощью ВСУ. К противоправной схеме он привлек других граждан Украины в качестве пособников", - рассказали о конкретном примере подобных преступлений в офисе Генпрокурора Украины.

Также в украинской Генпрокуратуре утверждают, что продававшие ВСУ бронежилеты создавали данный вид защиты в домашних условиях, используя низкопробные металлические пластины.